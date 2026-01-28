Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки на Одещину 28 січня, фото: ДСНС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 січня, знову атакували ударними дронами Одещину.
Постраждали троє людей. Одну людину госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В результаті атаки пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративні, складські будівлі, легкові автомобілі, а також припортову інфраструктуру та будівлі на території православного монастиря, — зазначив він.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки:
- зафіксовані руйнування на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Виникла пожежа;
- також пошкоджені складські, адміністративні будівлі та автомобілі.
Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Усі пожежі наразі ліквідовані, — розповіли у відомстві.