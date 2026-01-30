Зарядка смартфона повербанком, фото: Pexels

Українці почали скасовувати замовлення зарядних станцій, павербанків та генераторів після появи вчора, 29 січня, інформації про можливе «енергетичне перемир’я» із РФ.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Учора, як тільки в телеграм-каналах з’явилася інформація про можливе енергетичне перемір’я, люди почали скасовувати замовлення на енергообладнання. Так мені сказав підприємець, який торгує павербанками, ecoflow, невеликими генераторами, — зазначив Лукашук.

Таким чином, сама поява цієї теми працює на розслаблення населення, наголошує очільник облради:

А реальність війни від цього не змінюється. Тому в області працюємо за планом найгіршого сценарію. Дали відповідні доручення: всі лікарні перевіряють генератори, запаси палива мінімум на 2−3 дні, готовність на випадок можливого блекауту.

Лукашук зазначив, що скептично ставиться до «енергетичного перемир’я» — тільки за грудень та січень РФ здійснила шість масованих ударів по енергетиці, а зараз очікується настання сильних морозів. Тож, на його думку, ризики зараз не зменшуються, а лише зростають.

Якщо воно (перемир'я — ред.) буде — добре. Але питання: навіщо ворогу добровільно відмовлятися від цього важеля тиску? — наголошує він.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін погодився не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України у час морозів. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що це питання, зокрема, обговорювалося під час нещодавніх переговорів в ОАЕ.