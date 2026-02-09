Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого (з 17.30 08 лютого), атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Для атак по Україні ворог застосував:

11 балістичних ракет «Іскандер-М» із Брянської області РФ;

149 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська і Шаталово, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.30: