Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

11 балістичних ракет та 149 БПЛА атакували Україну в ніч на 9 лютого — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

9 лют 2026, 10:38
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого (з 17.30 08 лютого), атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Для атак по Україні ворог застосував:

  • 11 балістичних ракет «Іскандер-М» із Брянської області РФ;
  • 149 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 90 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська і Шаталово, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів;
  • частина балістичних ракет «Іскандер-М» була перехоплена та не досягла своїх цілей;
  • зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

