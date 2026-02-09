Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, вранці завдали авіаудару по житловому сектору міста Дружківка на Донеччині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

Ворог постійно обстрілює прифронтове місто, руйнуючи цивільну інфраструктуру та житлові будинки, ставлячи під загрозу життя мирних мешканців. Щоб врятувати себе та близьких, евакуюйтеся до більш безпечних регіонів і не зволікайте! — наголошують у відомстві.