Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Дружковке, фото: ГСЧС
Россияне нанесли авиаудар по Дружковке — из-под завалов спасли человека (ФОТО)https://racurs.ua/n211939-rossiyane-nanesli-aviaudar-po-drujkovke-iz-pod-zavalov-spasli-cheloveka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, вранці завдали авіаудару по житловому сектору міста Дружківка на Донеччині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок російської атаки:
- пошкоджені два приватні будинки;
- рятувальники дістали з-під завалів жінку 1955 року народження.
Ворог постійно обстрілює прифронтове місто, руйнуючи цивільну інфраструктуру та житлові будинки, ставлячи під загрозу життя мирних мешканців. Щоб врятувати себе та близьких, евакуюйтеся до більш безпечних регіонів і не зволікайте! — наголошують у відомстві.