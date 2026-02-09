Новини
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: ДСНС

Росіяни завдали авіаудару по Дружківці — з-під завалів врятували людину (ФОТО)

9 лют 2026, 12:55
Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, вранці завдали авіаудару по житловому сектору міста Дружківка на Донеччині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

  • пошкоджені два приватні будинки;
  • рятувальники дістали з-під завалів жінку 1955 року народження.

Ворог постійно обстрілює прифронтове місто, руйнуючи цивільну інфраструктуру та житлові будинки, ставлячи під загрозу життя мирних мешканців. Щоб врятувати себе та близьких, евакуюйтеся до більш безпечних регіонів і не зволікайте! — наголошують у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Дружківці, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


