Наслідки російської атаки на Новгород-Сіверський в ніч на 9 лютого, фото: Національна поліція Російські безпілотники атакували Новгород-Сіверський, загинула людина (ФОТО) Росіяни в ніч на 9 лютого ат

https://racurs.ua/ua/n211937-chrosiyski-bezpilotnyky-atakuvaly-novgorod-siverskyy-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого, атакували місто Новгород-Сіверський на Чернігівщині ударними безпілотниками.

В результаті є загиблий та поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Уночі агресор вдарив по Новгороду-Сіверському «геранями». Люди спали. Ця атака забрала життя 71-річного чоловіка. Попередньо, четверо людей зазнали поранень — двоє чоловіків і двоє жінок старшого віку. Постраждалі в лікарні зараз. Пошкоджені будинки, деякі — знищені вщент, — зазначив він

Крім того:

протягом дня були удари по Семенівці. Пошкоджені оселі та лінії електропередач;

у селі Сновської громади через влучання дрона загорівся житловий будинок;

у селі Менської громади через вибухи БПЛА зайнялася будівля школи, яка не працювала.

Загалом протягом доби було 29 обстрілів, пролунали 34 вибухи.