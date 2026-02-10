Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение вражеской РСЗО, скриншот видео

Силы обороны ликвидировали вражескую РСЗО «Торнадо-С», которая обстреливала Запорожье (ВИДЕО)

10 фев 2026, 17:52
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 10 лютого, знищили на Запорізькому напрямку ворожу РСЗВ «Торнадо-С».

Відповідне відео опублікував на своїй Фейсбук-сторінці очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Саме ця ворожа установка системно обстрілювала регіон і нещодавно атакувала Хортицький район Запоріжжя, — зазначив Федоров.

За даними розвідки, такі установки для росії — на вагу золота, їх залишилось всього до 10 одиниць. Вартість однієї установки може сягати десятки мільйонів доларів. Тепер мінус одна, — додав він.

За словами очільника ОВА, українські військові кілька місяців полювали на цю установку — ворог постійно змінював місце дислокації та намагався сховатися. Виявили її в тимчасово окупованому Токмацькому районі. І ювелірно знищили.

Злагоджено спрацювали 422-й окремий батальйон безпілотних систем LUFTWAFFE, підрозділ ударних БпЛА «Лазар» 27-ї Печерської бригади Нацгвардії України і 104-й центр безпілотних систем в зоні відповідальності 17-го армійського корпусу, — розповів Федоров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров