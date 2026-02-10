Уничтожение вражеской РСЗО, скриншот видео

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 10 лютого, знищили на Запорізькому напрямку ворожу РСЗВ «Торнадо-С».

Відповідне відео опублікував на своїй Фейсбук-сторінці очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Саме ця ворожа установка системно обстрілювала регіон і нещодавно атакувала Хортицький район Запоріжжя, — зазначив Федоров.

За даними розвідки, такі установки для росії — на вагу золота, їх залишилось всього до 10 одиниць. Вартість однієї установки може сягати десятки мільйонів доларів. Тепер мінус одна, — додав він.

За словами очільника ОВА, українські військові кілька місяців полювали на цю установку — ворог постійно змінював місце дислокації та намагався сховатися. Виявили її в тимчасово окупованому Токмацькому районі. І ювелірно знищили.