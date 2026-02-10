Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення ворожої РСЗВ, скріншот відео
Сили оборони ліквідували ворожу РСЗВ «Торнадо-С», яка обстрілювала Запоріжжя (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211976-syly-oborony-likviduvaly-voroju-rszv-tornado-s-yaka-obstriluvala-zaporijjya-video.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 10 лютого, знищили на Запорізькому напрямку ворожу РСЗВ «Торнадо-С».
Відповідне відео опублікував на своїй Фейсбук-сторінці очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Саме ця ворожа установка системно обстрілювала регіон і нещодавно атакувала Хортицький район Запоріжжя, — зазначив Федоров.
За даними розвідки, такі установки для росії — на вагу золота, їх залишилось всього до 10 одиниць. Вартість однієї установки може сягати десятки мільйонів доларів. Тепер мінус одна, — додав він.
За словами очільника ОВА, українські військові кілька місяців полювали на цю установку — ворог постійно змінював місце дислокації та намагався сховатися. Виявили її в тимчасово окупованому Токмацькому районі. І ювелірно знищили.
Злагоджено спрацювали 422-й окремий батальйон безпілотних систем LUFTWAFFE, підрозділ ударних БпЛА «Лазар» 27-ї Печерської бригади Нацгвардії України і 104-й центр безпілотних систем в зоні відповідальності 17-го армійського корпусу, — розповів Федоров.