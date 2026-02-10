В Украину прибудут 500 генераторов из ЕС, фото: Eastern generators melbourne

Україна посилює технічну співпрацю з партнерами, вивчається можливість залучення додаткового обладнання низки країн, де зупинені теплові станції — вони можуть стати донорами запчастин, необхідних для відновлення української енергосистеми.

Про це сьогодні, 10 лютого, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністра енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах.

Крім того, за словами Шмигаля:

чотири потужні генератори надійшли від Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel. Їх придбали й доставили в найкоротші терміни усього за три тижні від запиту Міненерго;

всього в дорозі до України 500 генераторів з ЄС;

загалом за цей тиждень планується відвантаження набувачам близько 140 тонн обладнання.

Міністр зазначив, що в Києві ситуація продовжує залишатися важкою через низькі температури.