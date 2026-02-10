500 генераторів з ЄС прямують до України — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n211985-500-generatoriv-z-ies-pryamuut-do-ukrayiny-shmygal.htmlРакурс
Україна посилює технічну співпрацю з партнерами, вивчається можливість залучення додаткового обладнання низки країн, де зупинені теплові станції — вони можуть стати донорами запчастин, необхідних для відновлення української енергосистеми.
Про це сьогодні, 10 лютого, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністра енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах.
Крім того, за словами Шмигаля:
чотири потужні генератори надійшли від Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel. Їх придбали й доставили в найкоротші терміни усього за три тижні від запиту Міненерго;
- всього в дорозі до України 500 генераторів з ЄС;
- загалом за цей тиждень планується відвантаження набувачам близько 140 тонн обладнання.
Міністр зазначив, що в Києві ситуація продовжує залишатися важкою через низькі температури.
Енергетики працюють цілодобово, аби ліквідувати наслідки останніх російських ударів. Водночас сьогодні в столиці вдалося витримати всі графіки відключень, — розповів він.