До України прибудуть 500 генераторів з ЄС, фото: Eastern generators melbourne

500 генераторів з ЄС прямують до України — Шмигаль

10 лют 2026, 21:59
Україна посилює технічну співпрацю з партнерами, вивчається можливість залучення додаткового обладнання низки країн, де зупинені теплові станції — вони можуть стати донорами запчастин, необхідних для відновлення української енергосистеми.

Про це сьогодні, 10 лютого, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністра енергетики України Денис Шмигаль за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах.

Крім того, за словами Шмигаля:

чотири потужні генератори надійшли від Бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enabel. Їх придбали й доставили в найкоротші терміни усього за три тижні від запиту Міненерго;

  • всього в дорозі до України 500 генераторів з ЄС;
  • загалом за цей тиждень планується відвантаження набувачам близько 140 тонн обладнання.

Міністр зазначив, що в Києві ситуація продовжує залишатися важкою через низькі температури.

Енергетики працюють цілодобово, аби ліквідувати наслідки останніх російських ударів. Водночас сьогодні в столиці вдалося витримати всі графіки відключень, — розповів він.

Джерело: Ракурс


