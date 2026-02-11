Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

129 БпЛА атаковали Украину в ночь на 11 февраля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

11 фев 2026, 09:21
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого (з 18.30 10 лютого), атакували Україну загалом 129 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА;
  • зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на восьми локаціях.

