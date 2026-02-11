Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

129 БпЛА атакували Україну в ніч на 11 лютого — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

11 лют 2026, 09:21
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого (з 18.30 10 лютого), атакували Україну загалом 129 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА;
  • зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на восьми локаціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів