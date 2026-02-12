Новости
Ракурс
В Украине только за сутки произошли почти сотня пожаров, фото: ГСЧС

Более 400 человек погибли в результате пожаров с начала года — ГСЧС

12 фев 2026, 16:28
999

В Україні з початку року — тобто всього за півтора місяця — сталися вже 5,3 тис. пожеж у житлі, внаслідок яких загинули загалом 426 людей, серед яких — восьмеро дітей.

Про це сьогодні, 12 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що лише за минулу добу в Україні сталися 99 пожеж за добу у житловому секторі:

  • загинули восьмеро людей, серед них двоє дітей;
  • найбільше випадків зафіксовано у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

У ДСНС зазначають, що основними причинами загорянь стали:

  • коротке замикання;
  • необережне поводження з вогнем;
  • несправне пічне опалення.

Дотримуйтеся правил пожежної безпеки, перевіряйте електроприлади та опалювальні системи. Бережіть себе та своїх близьких! — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


