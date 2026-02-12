Читайте также
В Україні з початку року — тобто всього за півтора місяця — сталися вже 5,3 тис. пожеж у житлі, внаслідок яких загинули загалом 426 людей, серед яких — восьмеро дітей.
Про це сьогодні, 12 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що лише за минулу добу в Україні сталися 99 пожеж за добу у житловому секторі:
- загинули восьмеро людей, серед них двоє дітей;
- найбільше випадків зафіксовано у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.
У ДСНС зазначають, що основними причинами загорянь стали:
- коротке замикання;
- необережне поводження з вогнем;
- несправне пічне опалення.
Дотримуйтеся правил пожежної безпеки, перевіряйте електроприлади та опалювальні системи. Бережіть себе та своїх близьких! — наголошують у відомстві.