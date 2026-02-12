В Україні лише за добу сталися майже сотня пожеж, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n212029-ponad-400-ludey-zagynuly-vnaslidok-pojej-z-pochatku-roku-dsns.html

Ракурс

В Україні з початку року — тобто всього за півтора місяця — сталися вже 5,3 тис. пожеж у житлі, внаслідок яких загинули загалом 426 людей, серед яких — восьмеро дітей.

Про це сьогодні, 12 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що лише за минулу добу в Україні сталися 99 пожеж за добу у житловому секторі:

загинули восьмеро людей, серед них двоє дітей;

найбільше випадків зафіксовано у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

У ДСНС зазначають, що основними причинами загорянь стали:

коротке замикання;

необережне поводження з вогнем;

несправне пічне опалення.