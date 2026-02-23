Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: ГСЧС

В Днепропетровской области российский обстрел повредил подразделение ГСЧС (ФОТО)

23 фев 2026, 11:47
999

Російські загарбники здійснили кілька обстрілів Дніпропетровщини, постраждала людина.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • вчора, 22 лютого, увечері росіяни завдали удару по санаторію у Павлоградському району. Поранення отримав чоловік;
  • уночі окупанти завдали авіаудару по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу — вибиті вікна та пошкоджено стелю;
  • на території приватного домоволодіння зайнялася господарча споруда та виникла пожежа в одному із помешкань багатоповерхівки. Вогнеборці ліквідували наслідки атак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров