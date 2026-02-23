Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Російські загарбники здійснили кілька обстрілів Дніпропетровщини, постраждала людина.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що: