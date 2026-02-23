Новини
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

На Дніпропетровщині російський обстріл пошкодив підрозділ ДСНС (ФОТО)

23 лют 2026, 11:47
Російські загарбники здійснили кілька обстрілів Дніпропетровщини, постраждала людина.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • вчора, 22 лютого, увечері росіяни завдали удару по санаторію у Павлоградському району. Поранення отримав чоловік;
  • уночі окупанти завдали авіаудару по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу — вибиті вікна та пошкоджено стелю;
  • на території приватного домоволодіння зайнялася господарча споруда та виникла пожежа в одному із помешкань багатоповерхівки. Вогнеборці ліквідували наслідки атак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


