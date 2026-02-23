Новости
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дроны уничтожили рашистов на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

23 фев 2026, 12:10
На Південно-Слобожанському напрямку пілоти FPV-дронів прикордонної бригади «Форпост» знищили низку російських загарбників та техніку рашистів.

Про це повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

Точними ударами прикордонники знищили живу силу противника та його техніку. Оператори дронів швидко виявляють цілі й завдають ударів, не залишаючи окупантам шансів на безпечне пересування, — розповіли у ДПСУ.

