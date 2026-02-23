Читайте також
Знищення російських загарбників, скріншот відео
На Південно-Слобожанському напрямку пілоти FPV-дронів прикордонної бригади «Форпост» знищили низку російських загарбників та техніку рашистів.
Про це повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.
Точними ударами прикордонники знищили живу силу противника та його техніку. Оператори дронів швидко виявляють цілі й завдають ударів, не залишаючи окупантам шансів на безпечне пересування, — розповіли у ДПСУ.