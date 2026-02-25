Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 70 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n212261-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-70-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 262 тис. 490 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 70 осіб. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 701 танк;
- 24 тис. 91 бойову броньовану машину;
- 37 тис. 589 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 655 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 305 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 348 гелікоптерів;
- 146 тим. 457 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 347 крилатих ракет;
- 29 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 79 тис. 971 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 75 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.
Ворог вчора завдав 83 авіаудари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5 тис. 964 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 293 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 136 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження живої сили.