Рашисты за сутки потеряли более тысячи человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212261-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-70-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 262 тис. 490 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 70 осіб. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 701 танк;

24 тис. 91 бойову броньовану машину;

37 тис. 589 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 655 одиниць РСЗВ;

1 тис. 305 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

348 гелікоптерів;

146 тим. 457 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 347 крилатих ракет;

29 кораблів/катерів;

два підводні човни;

79 тис. 971 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 75 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав 83 авіаудари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5 тис. 964 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 293 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 136 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження живої сили.