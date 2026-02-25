Новини
Ракурс
Рашисти за добу втратили понад тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 70 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

25 лют 2026, 08:29
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 262 тис. 490 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 70 осіб. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 701 танк;
  • 24 тис. 91 бойову броньовану машину;
  • 37 тис. 589 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 655 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 305 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 348 гелікоптерів;
  • 146 тим. 457 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 347 крилатих ракет;
  • 29 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 79 тис. 971 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 75 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав 83 авіаудари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5 тис. 964 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 293 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 136 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження живої сили.

Джерело: Ракурс


