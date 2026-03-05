Новости
Ракурс
Последствия удара иранского дрона в Нахчиване, видео скриншот

Иранский дрон ударил по аэропорту в Азербайджане (ВИДЕО)

5 мар 2026, 11:31
999

Дрон, запущений із території Ірану, сьогодні, 5 березня, атакував Нахчіванський міжнародний аеропорт в Азербайджані.

Про це повідомляє азербайджанське державне інформаційне агентство АЗЕРТАДЖ.

Зазначається, що загалом було зафіксовано щонайменше два дрони, запущених з Ірану:

  • один впав та вибухнув на території аеропорту;
  • інший — поблизу середньої школи у селі Шекерабад Бабецького району.

На місце події залучено пожежні розрахунки та машини швидкої допомоги.

Також про атаку безпілотників повідомила прес-служба МЗС Азербайджану.

Ми вимагаємо від Ісламської Республіки Іран надати в найкоротші терміни чітке пояснення щодо справи, провести відповідне розслідування та вжити необхідних термінових заходів для того, щоб такі напади не повторювалися в майбутньому, — наголошують в МЗС Азербайджану.

У відомстві додали, що азербайджанська сторона «залишає за собою право вживати відповідних заходів реагування».

Також до МЗС Азербайджану викликали посла Ірану, щоб вручити ноту протесту.

Джерело: АЗЕРТАДЖ, МЗС Ірану

Источник: Ракурс


