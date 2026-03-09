Российские захватчики за сутки потеряли 750 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n212487-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-750-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 274 тис. 40 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 750 осіб. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 745 танків;
- 24 тис. 167 бойових броньованих машин;
- 38 тис. 129 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 675 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 326 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 349 гелікоптерів;
- 166 тис. 640 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 403 крилаті ракети;
- 31 корабель/катер;
- два підводні човни;
- 82 тис. 289 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 83 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдавав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 76 авіаударів, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 468 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 601 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 71 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:
- Бачівську, Кучерівці, Суходолу, Максимівщині Сумської області;
- Олександрограду Донецької області;
- Підгаврилівці, Гаврилівці, Покровську, Писанці, Малинівці Дніпропетровської області;
- Воздвижівці, Верхній Терсі, Копані, Загірному, Гуляйпільську, Чарівному, Комишувасі, Оріхову Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи, пункт управління, склад боєприпасів та п’ять інших важливих цілей окупантів.