Российские захватчики за сутки потеряли 750 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

9 мар 2026, 08:58
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 274 тис. 40 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 750 осіб. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 745 танків;
  • 24 тис. 167 бойових броньованих машин;
  • 38 тис. 129 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 675 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 326 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 349 гелікоптерів;
  • 166 тис. 640 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 403 крилаті ракети;
  • 31 корабель/катер;
  • два підводні човни;
  • 82 тис. 289 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 83 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдавав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 76 авіаударів, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 468 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 601 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 71 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:

  • Бачівську, Кучерівці, Суходолу, Максимівщині Сумської області;
  • Олександрограду Донецької області;
  • Підгаврилівці, Гаврилівці, Покровську, Писанці, Малинівці Дніпропетровської області;
  • Воздвижівці, Верхній Терсі, Копані, Загірному, Гуляйпільську, Чарівному, Комишувасі, Оріхову Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи, пункт управління, склад боєприпасів та п’ять інших важливих цілей окупантів.

