Рашисти за добу втратили 750 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n212487-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-750-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 274 тис. 40 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 750 осіб. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 745 танків;

24 тис. 167 бойових броньованих машин;

38 тис. 129 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 675 одиниць РСЗВ;

1 тис. 326 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

349 гелікоптерів;

166 тис. 640 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 403 крилаті ракети;

31 корабель/катер;

два підводні човни;

82 тис. 289 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 83 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдавав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 76 авіаударів, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 тис. 468 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 601 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 71 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:

Бачівську, Кучерівці, Суходолу, Максимівщині Сумської області;

Олександрограду Донецької області;

Підгаврилівці, Гаврилівці, Покровську, Писанці, Малинівці Дніпропетровської області;

Воздвижівці, Верхній Терсі, Копані, Загірному, Гуляйпільську, Чарівному, Комишувасі, Оріхову Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи, пункт управління, склад боєприпасів та п’ять інших важливих цілей окупантів.