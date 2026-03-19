Россияне атаковали инфраструктуру Запорожья, фото: Запорожская ОВА

Рашисты утром атаковали инфраструктуру Запорожья, есть обесточивания — ОВА

19 мар 2026, 10:20
Російські загарбники сьогодні, 19 березня, вранці завдали удару по об'єкту інфраструктури обласного центру Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через ворожий удар було знеструмлено понад 38 тис. побутових та ще близько 2 тис. юридичних абонентів.

Згодом Федоров повідомив, що електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів.

Без світла залишаються 6 265 побутових та 305 юридичних споживачів, — зазначив він.

Для забезпечення безперебійної роботи об'єкти переводять на резервні джерела живлення.

Також внаслідок російської атаки поранено людину.

Постраждалий у тяжкому стані. На місце направлено медиків, — розповів Федоров.

Источник: Ракурс


