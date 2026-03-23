Рашисты дважды атаковали Кривой Рог, есть пострадавшие

Россияне совершили очередную воздушную атаку на Кривой Рог, фото: «Главком»

Російські загарбники сьогодні, 23 березня, двічі атакували Кривий Ріг.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок першого удару виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Поранені двоє чоловіків віком 31 та 58 років. Медики надають їм необхідну допомогу.

Внаслідок другої атаки пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа. Дістали поранень двоє людей. Медики надають їм допомогу.

Очільник Раду оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що: