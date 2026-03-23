Рашисти двічі атакували Кривий Ріг, є постраждалі

Росіяни здійснили чергову повітряну атаку на Кривий Ріг, фото:
Рашисти двічі атакували Кривий Ріг, є постраждаліhttps://racurs.ua/ua/n212765-rashysty-dvichi-atakuvaly-kryvyy-rig-ie-postrajdali.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 23 березня, двічі атакували Кривий Ріг.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок першого удару виникла пожежа, яку вже ліквідували.
Поранені двоє чоловіків віком 31 та 58 років. Медики надають їм необхідну допомогу.
Внаслідок другої атаки пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа. Дістали поранень двоє людей. Медики надають їм допомогу.
Очільник Раду оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що:
- у Металургійному районі міста є пошкоджені багатоквартирні будинки;
- під час ранкової атаки поранення отримали двоє людей — чоловіки віком 60 і 36 років. Один із них доставлений до лікарні з осколковими пораненнями, другий у легкому стані, йому надано допомогу на місці.