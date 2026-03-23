Ракурс
251 БпЛА атакував Україну в ніч на 23 березня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

23 бер 2026, 09:05
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня (з 18.00 22 березня), атакували Україну 251 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 150 із них — «шахеди»).

Запуски БпЛА здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 234 ворожих БпЛА;
  • зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

Джерело: Ракурс


