Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку на Одесщину, фото: «Дніпро.TV»

Российские дроны массированно атаковали гражданскую и портовую инфраструктуру Одесщины — ОВА

23 мар 2026, 10:16
999

Російські загарбники масовано атакували дронами цивільну інфраструктуру Одещини.

Про це сьогодні, 23 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під ударом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту, — розповів він.

Обійшлося без постраждалих. На місцях працюють оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 23 березня здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад 250 БпЛА різних типів.

