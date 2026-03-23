Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку на Одещину, фото: «Дніпро.TV»

Російські дрони масовано атакували цивільну та портову інфраструктуру Одещини — ОВА

23 бер 2026, 10:16
Російські загарбники масовано атакували дронами цивільну інфраструктуру Одещини.

Про це сьогодні, 23 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під ударом опинилися житлові будинки у передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження зазнав також склад на території порту, — розповів він.

Обійшлося без постраждалих. На місцях працюють оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 23 березня здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад 250 БпЛА різних типів.

