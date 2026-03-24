Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела Дружковки, фото: ГСЧС

Девять авиабомб сбросили рашисты на частный сектор Дружковки — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

24 мар 2026, 16:57
На Донеччині дев’ять авіабомб влучили по приватному сектору міста Дружківка.

Загинула жінка 1954 року народження, також поранено чоловіка 1951 року народження — йому рятувальники надали домедичну допомогу. Про це сьогодні, 24 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок удару:

  • пошкоджені 12 приватних будинків, господарська споруда та об'єкт інфраструктури;
  • на місцях влучань виникло два осередки займання — горіли конструктивні елементи господарської споруди та домашні речі.

Вогнеборці локалізували пожежу на загальній площі 121 кв. м, проте через загрозу повторного обстрілу тимчасово зупинили ліквідацію, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Дружківки, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

