Наслідки російського обстрілу Дружківки, фото: ДСНС
На Донеччині дев’ять авіабомб влучили по приватному сектору міста Дружківка.
Загинула жінка 1954 року народження, також поранено чоловіка 1951 року народження — йому рятувальники надали домедичну допомогу. Про це сьогодні, 24 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Також внаслідок удару:
- пошкоджені 12 приватних будинків, господарська споруда та об'єкт інфраструктури;
- на місцях влучань виникло два осередки займання — горіли конструктивні елементи господарської споруди та домашні речі.
Вогнеборці локалізували пожежу на загальній площі 121 кв. м, проте через загрозу повторного обстрілу тимчасово зупинили ліквідацію, — зазначили у ДСНС.