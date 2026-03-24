Наслідки російського обстрілу Дружківки, фото: ДСНС

На Донеччині дев’ять авіабомб влучили по приватному сектору міста Дружківка.

Загинула жінка 1954 року народження, також поранено чоловіка 1951 року народження — йому рятувальники надали домедичну допомогу. Про це сьогодні, 24 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок удару:

пошкоджені 12 приватних будинків, господарська споруда та об'єкт інфраструктури;

на місцях влучань виникло два осередки займання — горіли конструктивні елементи господарської споруди та домашні речі.