Рашисты совершили рекордную воздушную атаку по Украине, фото: «Укринформ»

Російські загарбники за добу — з вечора 23 березня по вечір 24 березня — атакували Україну загалом 948 безпілотниками.

З них загалом 906 БпЛА було збито/подавлено.

Про це свідчать дані Telegram-каналу Повітряних сил.

Таким чином, це найбільш масштабна повітряна атака рашистів із застосуванням ударних безпілотників за весь час повномасштабного вторгнення.

В ніч на сьогодні, 24 березня (з 18.00 23 березня), ворог атакував Україну 392 ударними БпЛА та 34 ракетами різних типів.

Сьогодні вдень (з 09.00 по 18.00), за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА.

У Повітряних силах зазначають, що географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни — від Хмельницького до Львова. Зафіксовано 15 влучань.

До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони — пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземне ППО, — зазначають у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 18.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника. Бойова робота триває.