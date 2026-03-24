Рашисты массированно атаковали беспилотниками Тернопольщину, фото: «Главком»

В Тернопольской области есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры — ОВА

24 мар 2026, 20:57
Російські загарбники сьогодні, 24 березня, масовано атакували безпілотниками Тернопільщину.

Частина ворожих безпілотників була збита, проте є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Виникли пожежі, які вже ліквідовано. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Зазначається, що загиблих та постраждалих серед жителів немає.

В області фіксуються перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над тим, щоб відновити його якнайшвидше і одразу приступити до відновлювальних робіт на пошкодженому об'єкті, — додав Пастух.

Міський голова Тернополя Сергій Надал у своєму Telegram-каналі повідомив, що сьогодні о 16.51 ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю на проспекті Степана Бандери.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлі педіатричного підрозділу міської лікарні № 2. Діти перебували в укритті. Постраждалих серед дітей та колективу лікарні немає. Дякую медикам — вчасно вивели всіх в укриття, — зазначив він.

Источник: Ракурс


