Рашисты массированно атаковали беспілотниками Тернопольщину

Російські загарбники сьогодні, 24 березня, масовано атакували безпілотниками Тернопільщину.

Частина ворожих безпілотників була збита, проте є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Виникли пожежі, які вже ліквідовано. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Зазначається, що загиблих та постраждалих серед жителів немає.

В області фіксуються перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над тим, щоб відновити його якнайшвидше і одразу приступити до відновлювальних робіт на пошкодженому об'єкті, — додав Пастух.

Міський голова Тернополя Сергій Надал у своєму Telegram-каналі повідомив, що сьогодні о 16.51 ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю на проспекті Степана Бандери.