Рашисты за сутки потеряли более 1,2 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 290 тис. 960 осіб.

За добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 25 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 806 танків;

24 тис. 274 бойові броньовані машини;

38 тис. 746 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 696 одиниць РСЗВ;

1 тис. 336 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

350 гелікоптерів;

196 тис. 351 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 491 крилату ракету;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

85 тис. 151 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 98 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 879 дронів-камікадзе та здійснив 4 тис. 49 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 111 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:

Іванівка, Просяна, Орли, Покровське на Дніпропетровщині;

Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Лісне, Оріхів, Широке у Запорізькій області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили одну важливу ціль російських загарбників.