Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 220 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 290 тис. 960 осіб.
За добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 25 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 806 танків;
- 24 тис. 274 бойові броньовані машини;
- 38 тис. 746 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 696 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 336 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 196 тис. 351 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 491 крилату ракету;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 85 тис. 151 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 98 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 879 дронів-камікадзе та здійснив 4 тис. 49 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 111 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:
- Іванівка, Просяна, Орли, Покровське на Дніпропетровщині;
- Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Лісне, Оріхів, Широке у Запорізькій області.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили одну важливу ціль російських загарбників.