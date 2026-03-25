Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 220 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

25 бер 2026, 08:27
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 290 тис. 960 осіб.

За добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 25 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 806 танків;
  • 24 тис. 274 бойові броньовані машини;
  • 38 тис. 746 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 696 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 336 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 196 тис. 351 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 491 крилату ракету;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 85 тис. 151 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 98 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 879 дронів-камікадзе та здійснив 4 тис. 49 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 111 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:

  • Іванівка, Просяна, Орли, Покровське на Дніпропетровщині;
  • Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Лісне, Оріхів, Широке у Запорізькій області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили одну важливу ціль російських загарбників.

Джерело: Ракурс


