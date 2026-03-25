Рада поддержала соглашение с ЕИБ о привлечении 230 млн евро для ремонта дорог в Украине.
Верховна Рада України 25 березня підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком.
Договір з ЄІБ дозволить залучити гроші на відновлення дорожньої інфраструктури. У межах ініціативи Європейського Союзу «Шляхи солідарності» Україні нададуть 230 млн євро, а перший транш становитиме 134 млн євро. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram.
Європейські гроші спрямують на відновлення під’їздів до пунктів пропуску в Львівській області, ремонт доріг на Одещині та інші проекти з логістики й експорту.
Особливу увагу приділять ключовим міжнародним маршрутам:
- Київ — Чоп;
- Київ — Ковель — Ягодин;
- Львів — Шегині;
- Одеса — Рені.
За словами Кулеби, наразі щонайменше 4 тис. км доріг на прифронтових територіях потребують відновлення і посилення.
Ця угода також дозволяє покращити з'єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів, — написав Кулеба.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області 42 км маршруту облаштували антидроновим захистом. На цій ділянці застосували нову методику будівництва: забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту. Для цього висоту опор збільшили до 7 м.