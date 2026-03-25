Рада підтримала угоду з ЄІБ про залучення 230 млн євро для ремонту доріг в Україні.

Верховна Рада України 25 березня підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком.

Договір з ЄІБ дозволить залучити гроші на відновлення дорожньої інфраструктури. У межах ініціативи Європейського Союзу «Шляхи солідарності» Україні нададуть 230 млн євро, а перший транш становитиме 134 млн євро. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

Європейські гроші спрямують на відновлення під’їздів до пунктів пропуску в Львівській області, ремонт доріг на Одещині та інші проекти з логістики й експорту.

Особливу увагу приділять ключовим міжнародним маршрутам:

Київ — Чоп;

Київ — Ковель — Ягодин;

Львів — Шегині;

Одеса — Рені.

За словами Кулеби, наразі щонайменше 4 тис. км доріг на прифронтових територіях потребують відновлення і посилення.

Ця угода також дозволяє покращити з'єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів, — написав Кулеба.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області 42 км маршруту облаштували антидроновим захистом. На цій ділянці застосували нову методику будівництва: забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту. Для цього висоту опор збільшили до 7 м.