ЗРК «Тор-М1», фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили ЗРК «Тор-М1» и склады боеприпасов врага — Генштаб
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 26 березня, уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» у районі Айдару на тимчасово окупованій Луганщині.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Крім того:
- уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини;
- завдано ударів по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області;
- уражено два склади матеріально-технічних засобів та розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей;
- завдано ударів по зосередженнях живої сили противника біля Кам’янки на ТОТ Луганщини та тимчасово окупованого Луганського Донецької області.
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються, — зазначили у Генштабі.