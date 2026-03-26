Ракурс
ЗРК «Тор-М1», фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили ЗРК «Тор-М1» и склады боеприпасов врага — Генштаб

26 мар 2026, 20:39
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 26 березня, уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» у районі Айдару на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

  • уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини;
  • завдано ударів по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області;
  • уражено два склади матеріально-технічних засобів та розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей;
  • завдано ударів по зосередженнях живої сили противника біля Кам’янки на ТОТ Луганщини та тимчасово окупованого Луганського Донецької області.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Источник: Ракурс


