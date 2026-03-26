Сили оборони 26 березня уразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n212864-syly-oborony-urazyly-zrk-tor-m1-ta-sklady-boieprypasiv-voroga-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 26 березня, уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» у районі Айдару на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того:

уражено склади боєприпасів противника у районах Македонівки, Бурякової Балки на ТОТ Донеччини;

завдано ударів по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Айдар та Райгородка у Луганській області;

уражено два склади матеріально-технічних засобів та розташування ремонтного підрозділу ворога на ТОТ Луганської та Донецької областей;

завдано ударів по зосередженнях живої сили противника біля Кам’янки на ТОТ Луганщини та тимчасово окупованого Луганського Донецької області.