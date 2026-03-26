Уничтожение вражеского эшелона с горючим, скриншот видео

СБУ и ВСУ поразили эшелон с горючим на ВОТ Луганщины (ВИДЕО)

26 мар 2026, 21:01
Залізничний ешелон російських окупантів із пальним на тимчасово окупованих територіях Луганщини бійці 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовослужбовцями 1-го окремого центру сил безпілотних систем ЗСУ.

Про сьогодні, 26 березня, повідомила прес-служба 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, опублікувавши відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці.

За результатами розвідки співробітники СБУ виявили ворожий потяг із нафтопродуктами на одній зі станцій тимчасово окупованої Луганщини. Координати цілі оперативно передали ЗСУ, які ударними безпілотниками точно вразили вагон-цистерни противника, — розповіли в СБУ,

Зазначається, що внаслідок ураження спалахнула масштабна пожежа, яку було зафіксовано, зокрема, за допомогою супутникового моніторингу пожеж NASA.

Источник: Ракурс


