Знищення ворожого ешелону з пальним, скріншот відео

СБУ та ЗСУ вразили ешелон з пальним на ТОТ Луганщині (ВІДЕО)

26 бер 2026, 21:01
Залізничний ешелон російських окупантів із пальним на тимчасово окупованих територіях Луганщини бійці 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовослужбовцями 1-го окремого центру сил безпілотних систем ЗСУ.

Про сьогодні, 26 березня, повідомила прес-служба 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, опублікувавши відповідне відео на своїй Фейсбук-сторінці.

За результатами розвідки співробітники СБУ виявили ворожий потяг із нафтопродуктами на одній зі станцій тимчасово окупованої Луганщини. Координати цілі оперативно передали ЗСУ, які ударними безпілотниками точно вразили вагон-цистерни противника, — розповіли в СБУ,

Зазначається, що внаслідок ураження спалахнула масштабна пожежа, яку було зафіксовано, зокрема, за допомогою супутникового моніторингу пожеж NASA.

