Российские захватчики за сутки потеряли тысячу человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n212870-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-tysyachu-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 293 тис. 170 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 808 танків;
- 24 тис. 287 бойових броньованих машин;
- 38 тис. 863 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 700 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 337 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 200 тис. 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 491 крилату ракету;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 85 тис. 569 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 100 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 68 авіаударів, скинувши 227 керованих авіабомб. Також застосував 9 тис. 190 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 906 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 98 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:
- Кореньок Сумської області;
- Писанці, Василівка Дніпропетровської області;
- Верхня Терса, Долинка, Любицьке, Новосолошине, Веселянка, Гуляйпільське, Залізничне, Шевченківське та Преображенка Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об'єкт ворога.