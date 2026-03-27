Российские захватчики за сутки потеряли тысячу человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

27 мар 2026, 08:22
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 293 тис. 170 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 808 танків;
  • 24 тис. 287 бойових броньованих машин;
  • 38 тис. 863 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 700 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 337 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 200 тис. 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 491 крилату ракету;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 85 тис. 569 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 100 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 68 авіаударів, скинувши 227 керованих авіабомб. Також застосував 9 тис. 190 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 906 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 98 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

  • Кореньок Сумської області;
  • Писанці, Василівка Дніпропетровської області;
  • Верхня Терса, Долинка, Любицьке, Новосолошине, Веселянка, Гуляйпільське, Залізничне, Шевченківське та Преображенка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об'єкт ворога.

