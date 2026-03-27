Рашисти за добу втратили тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 293 тис. 170 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 808 танків;

24 тис. 287 бойових броньованих машин;

38 тис. 863 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 700 одиниць РСЗВ;

1 тис. 337 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

350 гелікоптерів;

200 тис. 611 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 491 крилату ракету;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

85 тис. 569 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 100 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 68 авіаударів, скинувши 227 керованих авіабомб. Також застосував 9 тис. 190 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 906 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 98 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

Кореньок Сумської області;

Писанці, Василівка Дніпропетровської області;

Верхня Терса, Долинка, Любицьке, Новосолошине, Веселянка, Гуляйпільське, Залізничне, Шевченківське та Преображенка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об'єкт ворога.