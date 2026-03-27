Дроны-перехватчики, фото: ODIN I UA miltech project

https://racurs.ua/n212876-malaya-pvo-ustanovila-rekord-po-sbitym-bespilotnikam-minoborony-infografika.html

Ракурс

Українська «мала ППО» у лютому встановила рекорд.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Українська «мала» ППО поставила рекорд. У лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тисяч ворожих безпілотників літакового типу, зокрема «Шахед» і «Гербера», — повідомляє прес-служба Міноборони.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 102 БпЛА різних типів. Силами протиповітряної оборони було збито/подавлено 93 ворожі БпЛА. Ворожу атаку відбивали, зокрема, і Сили безпілотних систем.