Дроны-перехватчики, фото: ODIN I UA miltech project

«Малая ПВО» установила рекорд по сбитым беспилотникам — Минобороны (ИНФОГРАФИКА)

27 мар 2026, 11:53
999

Українська «мала ППО» у лютому встановила рекорд.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Українська «мала» ППО поставила рекорд. У лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тисяч ворожих безпілотників літакового типу, зокрема «Шахед» і «Гербера», — повідомляє прес-служба Міноборони.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 102 БпЛА різних типів. Силами протиповітряної оборони було збито/подавлено 93 ворожі БпЛА. Ворожу атаку відбивали, зокрема, і Сили безпілотних систем.

Источник: Ракурс


