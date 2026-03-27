Дрони-перехоплювачі, фото: ODIN I UA miltech project
«Мала ППО» встановила рекорд зі збитих безпілотників — Міноборони (ІНФОГРАФІКА)
Українська «мала ППО» у лютому встановила рекорд.
Про це сьогодні, 27 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.
Українська «мала» ППО поставила рекорд. У лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тисяч ворожих безпілотників літакового типу, зокрема «Шахед» і «Гербера», — повідомляє прес-служба Міноборони.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 102 БпЛА різних типів. Силами протиповітряної оборони було збито/подавлено 93 ворожі БпЛА. Ворожу атаку відбивали, зокрема, і Сили безпілотних систем.