Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 березня (з 18.00 26 березня), атакували Україну загалом 102 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 60 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.