ВСУ взяли в плен шестерых российских оккупантов в Донецкой области. Фото:

ЗСУ змогли поповнити обмінний фонд України.

Десантники 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ полонили групу окупантів на Словʼянському напрямку. Добровільно здалися українським захисникам шестеро кадрових військових РФ. Про це 7-й корпус ДШВ 27 березня повідомив у Facebook.

Кожен виконував завдання в умовах, де єдиним способом вижити була умова — скласти зброю та вийти з піднятими руками. У кожного з них своя мотивація. Хтось — більшість свого життя провів на «нарах», хтось — намагався ухилитись від служби в армії, а хтось — прийшов задля заробітку, — зазначили в бригаді.

За словами українських десантників, що вони суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного прав і гарантують життя кожному солдати чи офіцеру країни-агресора, який добровільно складає зброю.

Нагадаємо, у лютому на Північно-Слобожанському напрямку двоє російських військовослужбовців здалися у полон бійцям ЗСУ. Згодом ці двоє загарбників через гучномовець закликали здатися у полон й інших військових. На запрошення «колег» відреагували ще троє окупантів. Таким чином п’ятеро російських військових поповнили обмінний фонд.