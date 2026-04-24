Агент РФ поджег бронетранспортер ВСУ в Краматорске.

https://racurs.ua/n213426-rossiyskiy-agent-podjeg-bronetransporter-vsu-v-kramatorske-foto.html

Ракурс

Російський агент коригував обстріли Краматорська та підпалив бронетранспортер ЗСУ.

На Донеччині схопили агента Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ. На ворога працював учасник місцевого угруповання, яке займалося мародерством на місцях прильотів. В обмін на гроші агент погодився коригувати обстріли райцентру та підпалювати військову техніку українських захисників. Про це 24 квітня Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Щоб коригувати повітряні атаки, зловмисник обходив прифронтове місто та спостерігав за місцями зосередження особового складу Сил оборони. Також війн вистежив та підпалив український бронетранспортер, який брав участь у боях.

Ворожого агента затримали за місцем проживання. Паралельно з цим спецслужба убезпечила локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності. Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне.

