Украинские FPV-дроны уничтожили колонну оккупантов на подходе к Часовому Яру. Фото:
Збройні сили України знищили колону російських загарбників на Донеччині.
Захисники виявили та оперативно відпрацювали по колоні ворога на підступах до міста Часів Яр. Над ліквідацією росіян працювали бійці 24-ї окремої механізованої бригади у тісній взаємодії з військовослужбовцями 427-ї окремої бригади безпілотних систем «РАРОГ». Про це 24-та ОМБр повідомила у соціальній мережі Х.
Зазначається, що 20 піхотинців армії РФ відкрито рухалися з боку Бахмута, сподіваючись залишитися непоміченими. Для РФ захоплення міста відкрило б нові підступи до Костянтинівки.
Українські військові атакували колону FPV-дронами. Прямим влучанням вони підбили причіп із технікою, а згодом уразили й особовий склад.
У відео, яке опублікували військові, потрапили не лише кадри з українських дронів, а й записи з камер самих росіян. Окупант зафільмував, як БпЛА влучає в одного з піхотинців, а уламки «косять» інших загарбників, які перебували поруч.
Знищили колону окупантів!— 24 ОМБр імені короля Данила (@24th_brigade) May 12, 2026
На підходах до Часового Яру підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила у взаємодії з @RAROG427 відпрацювали по піхоті противника.
Понад 20 росіян рухались відкрито зі сторони Бахмута. Розвідка виявила, артилерія та дрони — розібрали. Відпрацювали… pic.twitter.com/Yi4V5RS3EF
Нагадаємо, 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ провела успішний роботизований штурм російської ДРГ у Костянтинівці. Внаслідок операції було ліквідовано вісьмох окупантів.