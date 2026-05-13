Украинские FPV-дроны уничтожили колонну оккупантов на подходе к Часовому Яру. Фото:

Збройні сили України знищили колону російських загарбників на Донеччині.

Захисники виявили та оперативно відпрацювали по колоні ворога на підступах до міста Часів Яр. Над ліквідацією росіян працювали бійці 24-ї окремої механізованої бригади у тісній взаємодії з військовослужбовцями 427-ї окремої бригади безпілотних систем «РАРОГ». Про це 24-та ОМБр повідомила у соціальній мережі Х.

Зазначається, що 20 піхотинців армії РФ відкрито рухалися з боку Бахмута, сподіваючись залишитися непоміченими. Для РФ захоплення міста відкрило б нові підступи до Костянтинівки.

Українські військові атакували колону FPV-дронами. Прямим влучанням вони підбили причіп із технікою, а згодом уразили й особовий склад.

У відео, яке опублікували військові, потрапили не лише кадри з українських дронів, а й записи з камер самих росіян. Окупант зафільмував, як БпЛА влучає в одного з піхотинців, а уламки «косять» інших загарбників, які перебували поруч.

Понад 20 росіян рухались відкрито зі сторони Бахмута. Розвідка виявила, артилерія та дрони — розібрали. Відпрацювали… pic.twitter.com/Yi4V5RS3EF — 24 ОМБр імені короля Данила (@24th_brigade) May 12, 2026

Нагадаємо, 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ провела успішний роботизований штурм російської ДРГ у Костянтинівці. Внаслідок операції було ліквідовано вісьмох окупантів.